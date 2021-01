Americana. PSDB desautoriza Brochi líder de governo

O PSDB de Americana desautorizou a decisão do vereador do partido Thiago Brochi de assumir a liderança do governo Chico Sardelli/PV na Câmara da cidade. Brochi foi confirmado esta quinta-feira para o posto. O PSDB foi derrotado por Sardelli na eleição de 2020 e Brochi trocou farpas com o comando do partido durante e depois da campanha. Leia abaixo a Nota do PSDB de Americana

O PSDB de Americana manifestou à sua bancada posição de independência na Câmara Municipal. A assunção do vereador Thiago Brochi ao cargo de Líder de Governo trata-se de uma ação individual e não partidária.