Americana. Presidente do PT quer bandeira na mão e fim do ódio

Vem aí o feriado de 07 de setembro, dia da independência, dia em que quando éramos crianças, era dia de desfile ,nossas mães deixava nosso uniforme da escola impecável ,e a gente ia todo orgulhoso, participar do desfile que nossos professores preparavam, me lembro ainda que todo ano uma semana antes desta data.

A gente ensaiava no pátio da escola, afim de que a gente não fizesse feio, pois tínhamos que marchar direito, me lembro ainda, que as crianças mais nova , que estavam no primeiro ano ,se apresentavam todos com uma bandeirinha brasileira na mão, na frente do desfile ia os soldados do tiro de guerra, com suas fardas engomadas e as botinas brilhando, a frente deles ia a fanfarra, tocando os hinos militares.

Aquilo nos enchia de orgulho, pois a gente aprendia, que neste dia, estávamos comemorando nossa independência, quando chegava em frente ao palanque onde estavam as autoridades, a gente batia continência em respeito a nossa bandeira hasteada no mastro ao lado do palanque, em seguida um soldado tocava um clarim que até hoje parece que eu estou ouvindo, assim que o clarim terminava ouvia se então o Hino Nacional, aí então a emoção aumentava, fazendo rolar algumas lágrimas em nosso rosto, assim era antigamente, hoje em dia infelizmente, tem cidades que nem desfile tem , as crianças de hoje são muito poucos que sabem cantar o Hino Nacional. ,Sem querer ofender ,acredito até que nem mesmo , muito de nossas autoridades, prefeito governadores ,deputados vereadores e tantos outros , só cantam o Hino Nacional, acompanhado por um disco, em fim o dia 07 está próximo, e deixo pra vocês que são da nova geração comparem as emoções de antigamente ,e as emoções de hoje sobre este grande dia.

Infelizmente , ontem tínhamos bandeira na mão, hoje temos uma arma e ódio em nossos corações, rogo a Deus que neste próximo dia ( 07 ) a paz possa estar presente. Em respeito a todos nós homens mulheres e crianças fica registrado minha continência a todos nós Brasileiros…Salve Salve o Brasil,

Francisco Silva

Presidente do PT Americana