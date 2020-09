Americana. Inscrições para pré-escola 2021 começa na quarta

As inscrições para a pré-escola municipal de Americana de 2021 estarão abertas de 9 a 25 de setembro. Poderão ser inscritas as crianças que estão fora da escola pública em 2020, considerando-se a faixa etária abaixo:

a) Na 1ª etapa de pré-escola (nível 1): nascidos de 01/04/2016 a 31/03/2017. Ou seja, a criança deverá completar quatro anos até março de 2021;

b) Na 2ª etapa de pré-escola (nível 2): nascidos de 01/04/2015 a 31/03/2016. Ou seja, a criança deverá completar cinco anos até março de 2021.

Excepcionalmente, as crianças residentes de Americana que completem quatro anos nos meses de abril, maio ou junho de 2021 e que já estejam matriculadas regularmente no Maternal 2 em escolas particulares ou de outros municípios em 2020, poderão ser inscritas para a pré-escola.

Já as crianças que, em 2020, estão matriculadas no Maternal 2 das unidades municipais, assistenciais/filantrópicas ou que são atendidas pelo programa “Creche para Todos” não necessitam realizar as inscrições, pois serão direcionadas automaticamente para a pré-escola em 2021.

A inscrição será realizada de forma online. Os responsáveis com acesso à internet poderão realizar a inscrição diretamente por meio do link: http://demanda.seducpma.com/preescola .

Quem não tiver acesso à internet poderá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência às segundas, quartas e sextas, das 8h até às 13h, dentro do período estipulado para a realização das inscrições.

No ato da inscrição, os pais ou responsáveis legais deverão ter em mãos a certidão de nascimento da criança, comprovante de residência no município de Americana (preferencialmente, luz, água e telefone) em nome dos pais ou responsáveis legais, com data de expedição de, no máximo, noventa dias e número de telefone válido para contato posterior.

Será necessário anexar à ficha de inscrição o comprovante de endereço digitalizado ou fotografado, sendo aceitos arquivos em formato de imagem (.jpg, .jpeg, .png, .bmp) ou no formato PDF.

Processada a setorização das inscrições, os pais ou responsáveis serão informados da escola em que a criança será atendida em 2021.