Americana. Posse dos vereadores e prefeito será na Câmara e sem público

A Câmara Municipal de Americana realizará a sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos nas eleições municipais sem a presença de público, em atendimento às medidas restritivas da fase vermelha do Plano São Paulo. A solenidade acontecerá no dia 1º de janeiro, às 16h, no Plenário da Câmara. Serão autorizados a comparecer apenas eleitos com dois convidados (com nomes fornecidos antecipadamente), funcionários indispensáveis à realização dos trabalhos e imprensa previamente credenciada. Em seguida, será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021-2022. A população poderá acompanhar a solenidade pela transmissão ao vivo da TV Câmara (NET canal 8), site oficial da Câmara (www.camara-americana.sp.gov.br) e redes sociais (Facebook e Youtube).

A decisão foi tomada pela direção da Câmara em conjunto com o vereador Juninho Dias, que será o presidente da solenidade de posse conforme determina o Regimento Interno, por ter sido o vereador mais votado nas eleições de 15 de novembro. Atendendo às medidas sanitárias e os protocolos que devem ser adotados durante a pandemia de Covid-19, serão cumpridas as regras de aferição de temperatura, fornecimento de álcool em gel e uso obrigatório de máscaras. O distanciamento entre os presentes também será observado, já que as bancadas do plenário possuem divisórias de vidro.

Na cerimônia, assinam o termo de posse o prefeito eleito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito eleito Odir Demarchi (PL) e os dezenove vereadores eleitos para a 18ª legislatura: Dr. Daniel (PDT), Fernando da Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias (MDB), Leco (Podemos), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Luiz da Rodaben (Cidadania), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PSL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (PSDB), Thiago Martins (PV), Vagner Malheiros (PSDB) e Dr. Wagner Rovina (PV).

A solenidade será presidida pelo vereador Juninho Dias, o mais votado nas eleições municipais de novembro, conforme determina o Regimento Interno da Câmara. Após a posse, será realizada no Plenário da Câmara a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Americana, que comandará o Legislativo no biênio 2021/2022. A eleição da Mesa também será fechada ao público, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.