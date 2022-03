“Americana por elas” terá live sobre “Interseccionalidade entre gênero, classe e etnia”

As atividades da programação “Americana por elas”, em alusão ao mês da Mulher, prosseguem nesta terça-feira (22), às 19h30, com a realização da live sobre o tema “Interseccionalidade entre gênero, classe e etnia”. A abordagem será feita pela historiadora Cláudia Monteiro. A programação segue no dia 29, às 19h30, com a live “Mulheres nos espaços de poder e política”, com a advogada Cláudia Luna, encerrando a programação do mês da Mulher de Americana.

No dia 16, foi realizada a live com o tema “Gravidez na Adolescência”, abordado pela educadora sexual Marta Pasquali. Os links de acesso às lives estarão disponíveis no site da Prefeitura de Americana – www.americana.sp.gov.br -, clicando no banner da programação.

A programação “Americana por elas” começou oficialmente no dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), no Teatro de Arena “Elis Regina”, com homenagens às mulheres, lançamento da Campanha “Seja uma mulher que levanta outras mulheres e posse do Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Mulher e Promoção da Equidade de Gênero.