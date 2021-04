Americana perto dos 40 mil vacinados

Nesta terça-feira (27/4), a Secretaria de Saúde de Americana aplicou 847 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 212 da primeira dose e 635 da segunda. Com esses números, o município atingiu o total de 60.728 doses aplicadas, 38.864 da primeira e 21.864 da segunda.

Ontem, receberam a primeira dose do imunizante 70 profissionais da educação e 142 trabalhadores da saúde. A segunda dose foi aplicada em 399 idosos com 69 anos ou mais e 236 profissionais da saúde. Dos profissionais da educação, 1.789 já foram vacinados com a primeira dose, o que representa 95,15% do contingente de 1.880 trabalhadores cadastrados.