Americana perde 17 candidatos. 4 renunciaram

A previsão dos partidos de Americana, que na fase das convenções era de apresentar pelo menos 524 candidatos a vereador, caiu por terra e o eleitor deve ir para urna tendo que escolher entre ‘apenas’ 500 nomes. A cidade tem hoje registrados no TSE 507 nomes e quatro deles apresentaram pedido de renúncia da candidatura.

A cidade teve apenas 365 candidatos a vereador em 2016- quando teve 4 candidatos a prefeito- e um aumento de quase 40% para a disputa deste ano. Este ano, a cidade tem 9 candidatos a prefeito e a nova lei eleitoral proibiu as coligações, que forçou todos os partidos a partirem para as ‘chapas puras’.

CAÍRAM FORA ATÉ AGORA-

DJALMA COELHO 15010 ROSALINA MACEDO 15555, do MDB

MONICA BARONI 90088, do PROS e RENATO TOGNASOLO, 13413 do PT desistiram de participar da disputa.