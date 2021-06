Americana. Pastor Valdir Balla morre de Covid

O pastor Valdir Balla, de 48 anos, da igreja do Caminho (igreja.do.caminho) da vila Jones em Americana morreu de Covid 19 na madrugada deste domingo. Ele estava em um hospital particular em Campinas. A igreja comunicou a morte dele e postou que “Foi com enorme pesar que recebemos hoje a triste notícia de falecimento do nosso amigo e Pastor Valdir Balla”.

Era empresário com várias lojas no ramo de confecção. Ele estava internado devido a complicações da Covid 19 e após a melhora, este sábado, foi realocado para o quarto e não resistiu a uma parada cardíaca esta madrugada.



“O que conforta nossos corações é que ele está agora com Jesus e nos encontraremos todos na eternidade”, escreveu o perfil da igreja nas redes sociais.

Valdir deixou a esposa Pastora Nice Balla e seus Filhos Thays e Yohanne. O NM externa os pêsames a parentes, familiares e toda a comunidade.

————

Domingo- Velório inicia às 11:30 Sepultamento às 14:30

Cemitério Parque Gramado Av. Da Amizade, s/n – Parque Gramado, Americana – SP