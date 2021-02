Americana passa dos 10 mil casos de Covid

Americana passou oficialmente dos 10 mil casos de Covid-19 esta sexta-feira. A cidade tem uma taxa de registro de casos e de mortes levemente acima da média nacional. Com uma população cerca de 950 vezes menor que a do país, a cidade tem 257 mortes contra 230 mil no país. Os casos no país ainda não bateram os 10 milhões e Americana chegou a 10.010 esta sexta-feira.

As vizinhas com tamanho semelhantes Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste ainda não alcançaram os 10 mil casos positivos, mas têm números de óbitos maiores- 329 Sumaré e 263 SBO.

A taxa de mortes em Americana está em 2,57% dos positivados. A cidade já vacinou quase 5 mil pessoas contra a doença.