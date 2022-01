Americana passa das 450 mil vacinas da Covid-19

Americana aplicou já 451.215 doses da vacina contra a Covid-19 até quinta-feira (27), com 6.114 da dose única, 193.856 da primeira dose, 179.137 da segunda, 70.735 da dose adicional, 25 da quarta dose e 1.348 da dose pediátrica.

Os números demonstram que 92,31% da população com mais de 12 anos já tomou a primeira dose; 88,21% das pessoas já estão com a imunização completa, ou seja, já tomaram as duas doses ou a dose única; e 33,68% receberam a dose de reforço.

Na quinta-feira (27), foram aplicadas 2.020 doses da vacina: uma da dose única, 61 da primeira dose, 193 da segunda, 1.521 da dose adicional, quatro da quarta dose e 240 da dose pediátrica.

As doses foram aplicadas em:

Dose única: uma pessoa da população em geral;

Primeira dose: 35 adolescentes, 24 pessoas da população em geral e dois idosos;

Segunda dose: 71 adolescentes; 114 da população em geral, sete idosos e uma gestante;

Dose adicional: 1.336 da população em geral, 181 idosos e quatro profissionais de saúde;

Quarta dose: quatro pacientes imunossuprimidos;

Dose pediátrica: oito crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, 210 crianças de 9 a 11 anos da população em geral e duas crianças de 7 e 8 anos na xepa da vacina.