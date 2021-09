Americana. Orçamento da prefeitura em 2022 vai passar do R$ 1 bilhão

O orçamento da prefeitura de Americana previsto para 2022 vai passar do R$ 1 bilhão. A Prefeitura , sob coordenação das secretarias de Fazenda e de Planejamento, apresentou, na noite desta quarta-feira (22), às 18 horas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, em audiência pública realizada no Auditório Villa Americana, que também pôde ser acompanhada pelo site oficial da administração.

Na última sessão na Câmara de vereadores, foi aprovado um empréstimo de R$ 25 milhões para o DAE (Água e Esgoto) fazer investimentos.

A secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, abriu a audiência e agradeceu o secretário de Administração, Fábio Beretta Rossi, e os demais presentes, e elogiou o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi pela gestão comprometida com os parâmetros fiscais.

Em seguida, Simone demonstrou como a secretaria chegou aos números apresentados. “Nesse momento de incertezas da economia e de pandemia, optamos por uma previsão orçamentária com uma receita bem conservadora, bem real e pé no chão. Utilizamos a análise da execução de 2021; estudamos os índices de mercado publicados em relatórios oficiais do Banco do Brasil; e consideramos o boletim Focus de julho, que contém o IPCA de 3,81%, com projeção do PIB para o ano que vem de 2,10%”, explanou.

Os vereadores Silvio Dourado, Leco Soares e Professora Juliana participaram da audiência e fizeram questionamentos, que foram respondidos pela secretária.

Pela proposta apresentada, a receita total prevista para 2022 ficará em R$ 1.006.316.600, montante dividido entre as secretarias da seguinte forma:

Câmara Municipal: R$ 30.340.000,00

Gabinete do Prefeito: R$ 5.096.000,00

Secretaria de Negócios Jurídicos: R$ 6.867.700,00

Secretaria de Governo: R$ 3.676.900,00

Secretaria de Administração R$ 32.587.100,00

Secretaria de Fazenda R$ 79.641.700,00

Secretaria de Planejamento: R$ 11.249.000,00

Secretaria de Cultura e Turismo: R$ 18.598.000,00

Secretaria de Educação: R$ 194.532.100,00

Secretaria de Esportes: R$ 10.453.600,00

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano: R$ 3.717.400,00

Secretaria de Meio Ambiente: R$ 8.685.700,00

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: R$ 23.810.500,00

Secretaria de Saúde: R$ 161.071.500,00

Controladoria Geral do Município: R$ 359.800,00

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: R$ 103.058.900,00

Secretaria de Desenvolvimento Econômico R$ 3.004.900,00

Secretaria de Gestão de Convênios: R$ 584.200,00

Secretaria de Comunicação e Tecnologia: R$ 2.593.700,00

Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE): R$ 134.842.500,00

Fundação de Saúde de Americana (Fusame) – R$ 67.229.300,00

Guarda Municipal de Americana (Gama) – R$ 63.160.100,00

Instituto de Previdência dos Servidores de Americana (Ameriprev) – R$ 41.156.000,00.