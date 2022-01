Americana se destaca na OBMEP com premiação

Americana, por meio da Secretaria de Educação da Prefeitura de Americana, se destacou na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, obtendo premiações de alunos e professores da rede municipal de ensino. A olimpíada teve a participação de 5.561 municípios, reunindo estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de instituições públicas e particulares.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou a importância da premiação para a Educação e para os participantes da OBMEP. “Estamos felizes com o desempenho dos alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática. Pelo interesse, participação e disposição dos professores e alunos, é um motivo de orgulho para Americana e incentivo para a nossa Educação”, disse Ghizini.

Na 16ª Edição (2021), a rede municipal de ensino de Americana obteve os seguintes resultados:

Estudantes premiados: Arthur Magalhães Bertipaglia – Medalha de Ouro – EMEF Paulo Freire; Vinícius Mendes Borttolozo – Medalha de Prata – EMEF Professor Jonas Correa de Arruda Filho; Nicolas Fagundes Justi Muniz – Medalha de Prata – EMEF Paulo Freire; Otávio Baio Ferreira – Medalha Bronze – EMEF Paulo Freire; Pedro Henrique dos Santos – Medalha de Bronze – EMEF Professor Florestan Fernandes; Gustavo Duran – Medalha de Bronze – EMEF Paulo Freire; Victória Vidal de Assumpção – Medalha de Bronze – EMEF Paulo Freire; Vinícius Henrique Botelho de Souza – Medalha de Bronze – EMEF Professor Florestan Fernandes; e Giovana Brito Rosa – Medalha de Bronze – CAIC Professor Sylvino Chinelatto.

Professoras premiadas: Renata Franco da Silveira Bosso (EMEF Professor Florestan Fernandes); Sandra M. S. Oliveira (EMEF Professor Jonas Correa de Arruda Filho); Solange de Oliveira Villata (EMEF Paulo Freire); e Tania Duarte (EMEF Paulo Freire). Prêmio: diploma e livro de apoio à formação matemática.

Os alunos premiados são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). Os participantes recebem uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A cerimônia da premiação ainda não tem data definida.

Também foram premiados na Olimpíada alunos americanenses das escolas estadual e particulares. A lista pode ser conferida no endereço:

http://premiacao.obmep.org.br/16aobmep/mapa.htm

OBMEP

A OBMEP é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), promovida com recursos oriundos do contrato de gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com o Ministério da Educação (MEC).

Tem os seguintes objetivos: Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil; Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; Promover a difusão da cultura matemática; Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas; Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, com os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.