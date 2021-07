Americana. Novo CMAS toma posse

Os novos integrantes do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, tomaram posse nesta quarta-feira (14), em assembleia realizada por meio de reunião online em videoconferência, com a participação do prefeito Chico Sardelli e da secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Foram eleitos para presidente do CMAS Carla Amanda dos Santos Trindade, representante da Associação Americanense de Acolhimento, e para vice-presidente Mariana Leite Zimermann Araújo, representante da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Fazem parte do CMAS os seguintes conselheiros:

Representantes do Poder Público

Órgão Gestor da Política Púbica Municipal de Assistência Social

– Proteção Social Básica:

Titular: Patrícia do Val Pelisson Mansette

Suplente: Maricele Ernandes Robles Leoncine

– Proteção Social Especial:

Titular: Kátia Regiane Mira Silva

Suplente: Priscila Bufarah da Costa

– Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS):

Titular: Mariana Leite Zimermann Araújo

Suplente: Telma Oliveira Machado Borim

– Unidade de Direitos Humanos:

Titular: Alcimara Silva Batalhão

Suplente: Odilamar Lopes Mioto

Secretaria de Saúde:

Titular: Euza Janaina Costa de Carvalho

Suplente: Cláudia Borges de Oliveira Cappelletti

Secretaria de Educação:

Titular: Denise Pereira

Suplente: Ághata Christie Cabral Gimenes

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:

Titular: Creusadir Tereza Selmini

Suplente: Marlene Gerardini Zanetti

Secretaria de Fazenda:

Titular: Janice Fernandes Pereira Costa Barbosa

Suplente: Camila Helena Fahl Kitzberger

Representantes da sociedade civil

– Cidadãos ou organizações de cidadãos da assistência social:

Titular: Cinthia Raquel Sant Ana

Titular: Rutineia Sanches Limeira

– Organizações de trabalhadores da assistência social:

Titular: Cláudia Akiko Ferreira

– Organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS com inscrição no CMAS:

Titular: Associação Americanense de Acolhimento (AAMA): Carla Amanda dos Santos Trindade

Titular: Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC): Rosimary Favarelli Toledo

Titular: Serviço Social Presbiteriano de Americana: Eloisa Belezine (SESPA)

Suplente: Diaconia São Judas Tadeu: Cristiane Rodrigues Bugari da Silva

Suplente: Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM): Luiz Carlos Claret Rosa

Suplente: Casa de Dom Bosco: Isabela Albuquerque Cruz