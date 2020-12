Americana e Nova Odessa disputam prêmio do PCJ

O Consórcio PCJ anuncia nessa quarta-feira, dia 02, as dez iniciativas que vão concorrer ao certificado de “Destaques do Ano – 2020” e ao prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, promovido pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental da entidade, com os municípios participantes do Projeto Gota d’Água. Nesta edição, os concorrentes tiveram de produzir vídeos voltados à temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, assunto trabalhado ao longo das videoaulas do curso “Os ODS e a Agenda 2030”, disponibilizado na plataforma da Escola da Água e Saneamento (escola.agua.org.br) do Consórcio PCJ e serviu de base das capacitações do projeto nesse ano.

Uma comissão formada por técnicos do Consórcio PCJ realizou a análise de todos os vídeos enviados, respeitando as seguintes diretrizes: adequação à temática e à duração máxima de três minutos, roteiro criativo, imagens feitas por celular, qualidade do projeto, realização e/ou participação de alunos do projeto, produção e fomento à educação ambiental. Com base nesses quesitos, os municípios finalistas que seguem na disputa são:

● Secretarias de Meio Ambiente e Educação de Americana

● E.M.R. Monsenhor Pedro Paulo Farhat de Bragança Paulista

● Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia

● Secretaria de Educação de Itupeva

● EMEIEF Aracy Nogueira Guimarães de Limeira

● Centro Educacional Integrado de Louveira

● EMEFEI Professora Alvina Maria Adamson de Nova Odessa

● Secretaria de Educação de Piracaia

● Secretarias de Meio Ambiente e Educação de Salto

● EMEB Professor Florestan Fernandes de Cosmópolis

No dia 11 de dezembro, sexta-feira, às 14h será realizado o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água 2020, como uma das atividades previstas no Water Summit, evento digital que movimentará as Bacias PCJ por 10 dias, entre 08 e 18 de dezembro. Na ocasião, dos 10 finalistas, o Consórcio PCJ revelará quem são os cinco destaques do ano e os cinco que receberão menção honrosa.

Em seguida, uma banca examinadora, composta por especialistas em educação e meio ambiente, além de profissionais de comunicação, avaliarão os cinco vídeos Destaques do Ano e elegerão o que mais se destacou para receber o Prêmio “Sua Gota faz a Diferença”. A banca será composta pelos seguintes membros: Larissa Cervi, assessora de projetos da Frente Nacional de Prefeitos; Mariana Alcalay, Oficial de projetos do setor de educação da UNESCO no Brasil; Patrícia Otero, Fundadora do Instituto 5 Elementos e membro titular da CIEA/SP; Stefano Solovijovas, diretor de imagens em telejornalismo e editor da EPTV Campinas; e Vieira Junior, gerente de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade da Sicoob Cocre.

O vencedor do Prêmio receberá um “Kit Youtuber” (microfone de lapela, iluminador ring light e tripé), como incentivo para que os participantes deem continuidade ao trabalho de sensibilização ambiental desenvolvido ao longo do Projeto Gota d’Água, tornando-se influenciadores ambientais a partir dos vídeos produzidos.

Para participar do Seminário de Avaliação basta se inscrever gratuitamente para participar do Water Summit 2020, pelo link: https://agua.org.br/eventosdigitais

Sobre o Consórcio PCJ:

O Consórcio PCJ, fundado em 1989, é uma associação civil de direito privado, composta por 40 municípios e 24 empresas associados, que atua como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a implementação de políticas públicas voltadas à gestão da água. A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: O Conselho Munidial da Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).