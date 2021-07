Americana na final da natação com Murilo Sartori

O Brasil está na final do revezamento 4×200 da natação nas Olimpíadas de Toquio e Americana pode ter um medalhista caso o time nacional alcance o pódio. Murilo Sartori nadou na manhã desta terça-feira e ajudou o time brasileiro a chegar à final.

Com um tempo muito próximo do recorde sul-americano (7m07s12), a equipe do Brasil fechou a prova com 7min7s73, em quinto lugar na sua bateria, mas com justamente o oitavo melhor tempo das eliminatórias. O Brasil não entrava no Top 8 do 4x200m desde Barcelona-1992 — quando ficou com a 7ª posição. Quem abriu a prova para o Brasil foi Luiz Altamir Melo que entrou em sexto lugar para Fernando Scheffer, que entrava na piscina horas depois de sua medalha de bronze.

Sartori brilhou na sua vez e recuperou muito bem para a equipe brasileira, tirando a equipe da sexta e entregando em quarto para Breno Correia, que ia mantendo a posição, mas caiu e fechou no quinto lugar.

Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA