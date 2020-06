Americana. Moradora reclama do ‘ar ruim’ no centro e Carioba

Uma moradora de Americana entrou em contato com o NM para reclamar da piora da qualidade do ar na região central da cidade e dos bairros Carioba e São Manoel. Ela conta que foi parar no hospital no final de semana por conta de problemas de respiração e que tentou entrar em contato com a empresa que acredita ser a responsável pelo problema, mas não obteve resposta.

A mulher precisou ser atendida no PS do Zanaga por conta da crise do coronavírus e não conseguiu respostas da Cetesb ou da prefeitura.

Fotos enviadas pela moradora