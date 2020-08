Americana melhora nota de ‘Capacidade de Pagamento’

A Prefeitura de Americana recebeu, do Tesouro Nacional, classificação B de Capacidade de Pagamento. A informação, recebida nesta sexta-feira (14), permite à cidade uma melhor garantia para a obtenção de crédito em financiamentos públicos, uma espécie de atestado de bom pagador.

O índice de classificação dava nota C para a cidade e, a partir de informações e prestações de conta relativas a Endividamento, Poupança Corrente e Liquidez, em que a avaliação da prefeitura fica, respectivamente em B, B, e A, a média geral foi modificada.

As classificações A e B são concedidas a poucos municípios no Estado e no país e se baseiam sempre nas relações financeiras do município com o Governo Federal. “Esse é um comprovante do avanço que Americana viveu do ponto de vista fiscal e financeiro. Essa referência do Governo Federal é um reconhecimento ao nosso trabalho, de responsabilidade, transparência e austeridade; e permitirá que possamos pleitear mais recursos ainda ao município. Essa classificação é fruto de muita luta, e temos de continuar lutando para que ela permaneça”, disse o prefeito, Omar Najar.