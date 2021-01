Americana. Mega VestCasa e Subway com vagas de emprego

MEGA VESTCASA

Estamos selecionando currículos para as seguintes vagas:

– Atendente

– Operador(a) de caixa

– Estoquista.

Requisitos necessários

– Maiores de 18 anos

– Disponibilidade de horário

– Ensino médio completo

– Experiência em vendas

– Comunicativo(a)

– Trabalho em equipe.

Os interessados deverão comparecer pessoalmente com o currículo em mãos, é necessario que seja entrege presencialmente a partir das 09:00Hrs até as 18:00Hrs.

📍Av Marginal número 161 Campo belo Americana-Sp (Mega Vestcasa americana).

Aos cuidados de Fábia, Beatriz ou Juliana.

SUBWAY

Subway Avenida Paulista está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP. está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.

Responsabilidades: Atendimento ao público, preparação de alimentos, organização e limpeza do restaurante.

Requisitos: Experiência em atendimento ao público, responsável, comunicativo e simpático. Maior de 18 anos. Necessário transporte próprio.

Salário: R$ 1.311,00

Benefícios: Contratação CLT – contrato de 90 dias de experiência + vaga efetiva. Salario R$1311,50 + R$99,30 cesta básica, auxilio combustível, alimentação no local.

Observações: Inicio imediato. Escala 12×36 Horário de 12:00 as 00:00 com 1 hora de intervalo. OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO POR E-MAIL

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eduardo para o e-mail [email protected] com a sigla Atendente no campo assunto até o dia 20/01/2021.