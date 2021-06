Americana. Mais seis mortes da covid19 nesta segunda

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (21) mais seis óbitos em decorrência da Covid-19:

– Homem de 47 anos, que morava no bairro Morada do Sol. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Tinha hipertensão;

– Homem de 54 anos, que morava no bairro Santa Catarina. Estava internado em hospital público de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu em 17 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica;

– Homem de 54 anos, que morava no bairro Dom Pedro II. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 64 anos, que morava no bairro São Vito. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Mulher de 85 anos, que morava no bairro São Manoel. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 20 de junho. Tinha hipertensão;

– Mulher de 50 anos, que morava no bairro Morada do Sol. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade.

Foram registrados mais 199 casos de Covid-19, sendo 84 após realização de testes rápidos, dos quais cinco estão recuperados e 79 em isolamento domiciliar; e 100 após exames PCR, dos quais 39 estão em isolamento domiciliar e 61 estão recuperados. Nesse total de 199 novos casos, também estão incluídos os seis óbitos e nove pacientes internados.

Novos suspeitos

O boletim de hoje trouxe 37 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 21.347 casos positivos, sendo 72 internados, 634 óbitos, 671 em isolamento domiciliar, 19.970 recuperados e 144 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 37.122 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira (21), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 94,74% de leitos com respiradores (de 76 no total, 72 estão ocupados) e de 125,9% de leitos sem respiradores (de 77 no total, 97 estão ocupados). Esses índices não incluem o Hospital São Lucas, que não disponibilizou os números hoje.

No Hospital Municipal, a taxa é de 84,62% com respiradores (de 26 no total, 22 ocupados) e de 157% sem respiradores (de 35 no total, 55 ocupados); No Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados); no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 37 no total, 37 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 28 no total, 28 ocupados).