Americana tem mais 3 mortes da Covid

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (13) o registro de mais três mortes por Covid 19, totalizando 164 mortes de residentes no município por esta doença. São eles: uma mulher de 69 anos, do São Roque, que faleceu no dia 3 de outubro no Hospital Municipal e tinha diabetes; um idoso de 77 anos, da Vila Bertini, que faleceu no dia 3 de outubro no Hospital Municipal e tinha doença neurológica crônica; e um homem de 54 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que faleceu no dia 12 de outubro, em hospital particular, e era cardíaco.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda mais 77 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 60 após realização de exames PCR e 17 após realização de testes rápidos.

Novos suspeitos

Americana também registrou mais 81 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo um óbito; 79 em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames PCR e um paciente internado.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 5.967 casos positivos, sendo 164 óbitos, 10 internados, 114 em isolamento domiciliar e 5.679 recuperados; 86 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbito, cinco internados em hospitais e 79 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 8.273 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

A ocupação de leitos será atualizada nesta quarta-feira (14).