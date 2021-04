Americana lidera vacinação na região de Campinas

De acordo com o site Vacivida, sistema de informação do governo de São Paulo sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, o município de Americana vem se mantendo entre os mais bem colocados no ranking dos que mais vacinaram em relação à quantidade distribuída do imunizante, pela Secretaria Estadual da Saúde, na Região Metropolitana de Campinas.

Esses dados servem para uma leitura do momento atual, uma vez que os números são alimentados diariamente e o Vacivida é atualizado a cada três horas. Mesmo assim, os dados evidenciam uma tendência sobre os municípios quanto à sua capacidade de logística, distribuição e oferta do imunizante em relação aos quantitativos que o governo fornece a cada grupo e faixa etária.

No final da manhã desta terça-feira (13), Americana aparecia como a primeira colocada, tendo efetuado 41.760 aplicações de um total de 48.669 doses, equivalente a 85,80% do total de doses recebidas. Em segundo lugar aparecia Campinas, com 84,82%, seguida por Paulínia no terceiro posto, com 84,24%. Já Santa Bárbara d’Oeste figurava na quarta posição do ranking, com 82,30%, enquanto Sumaré aparecia na quinta colocação, com 81,82% e Nova Odessa em sétimo lugar, com 76,15%. A prestação de contas é feita diariamente no sistema, mas por ser bastante dinâmico, os números variam frequentemente.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, destacou a responsabilidade da missão. “É nossa obrigação realizar as aplicações da melhor e mais rápida forma possível. Todos os envolvidos no processo estão de parabéns e o resultado, é o que temos visto”, disse.

Para a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, esses dados corroboram com as estratégias utilizadas para atingir a máxima eficiência na campanha. “Os profissionais que atuam na campanha têm se dedicado muito, com responsabilidade e comprometimento. Isso explica em grande parte o município manter esses índices, que na verdade confirmam que as estratégias têm dado bons resultados”, comemorou.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, considerou o dado expressivo e muito importante, pois ele demonstra a capacidade da equipe municipal em promover uma campanha organizada e com grande acesso aos moradores contemplados em cada grupo prioritário. “Eu fico muito feliz por estarmos bem nesse quesito, pois tudo isso é fruto de um trabalho em equipe, com organização, foco e proatividade. Havendo vacina disponível, as equipes não medem esforços para garantir a oferta a todos os que estão contemplados”, completou o secretário.