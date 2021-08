Americana libera vacina sub 25 (precisa endereço dos pais)

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou que a partir desta quarta-feira (4), as unidades básicas de saúde e demais locais de vacinação contra a Covid-19 não vão mais exigir o comprovante de endereço em nome das pessoas com até 25 anos, que irão se vacinar. O comprovante de endereço para esse grupo populacional pode, agora, ser em nome dos pais ou irmãos, desde que comprovado o vínculo familiar por meio dos documentos pessoais, que também devem ser apresentados no momento da vacinação.

O objetivo é dar celeridade à imunização dos moradores mais jovens, já que muitos apresentam dificuldades para comprovação do local de residência.