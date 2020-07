Americana lança programa para atrair empreendedores

O secretário de Planejamento, Angelo Sérgio Marton, lançou na tarde desta quinta-feira (23), o Programa Invista Americana, cujo objetivo é divulgar a cidade para empreendedores e, consequentemente, atrair investimentos. Fazem parte do lançamento a edição de uma revista, um folder e um video bilíngues (português- inglês) com informações que contextualizam Americana no cenário regional, estadual e nacional. Participaram do lançamento o empresário Denni Hager, e o diretor do Grupo Vicunha, José Rinaldo De Maria. O prefeito Omar Najar fez uma participação por meio de um vídeo.

O material impresso e o vídeo institucional trazem dados sobre as distâncias de Americana das principais cidades da região e do País, do Porto de Santos e do Aeroporto de Viracopos, a localização da cidade com relação às rodovias e dados estatísticos sobre a posição da cidade em itens como o PIB per capita, poder de consumo, desenvolvimento humano, longevidade, segurança, saúde, educação, qualificação profissional, entre outros. Toda a produção teve custo zero para a Prefeitura porque foi idealizado pela GIA (Grupo Investe Americana), com apoio da Administração Municipal, e patrocínio dos colaboradores AVT Incorporadora, Di G. Zanaga Participações e Empreendimentos, Dom Urbanismo, Instituto Educacional de Americana, MB Engenharia e Meio Ambiente, Santo André Empreendimentos, RKM e Vicunha Imóveis. Todas essas informações também ficarão disponíveis no site oficial da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), e no site e redes sociais do GIA.

“Estamos apresentando, debatendo e expondo um trabalho que vem sendo realizado há um ano, com o objetivo principal de mostrar o que Americana tem de bom, quais os atrativos para que empresas escolham a nossa cidade para se instalar”, afirmou o secretário Ângelo Sérgio Marton.

O empresário e diretor da Sardelli Investimentos, Denni Hager, se mostrou bastante grato por participar do projeto. “Confiamos na cidade e vamos ajudar Americana a buscar novas oportunidades de negócios. O grupo funciona como uma ferramenta aceleradora para trazer investidores para a cidade”.

O diretor do Grupo Vicunha, José Rinaldo De Maria parabenizou o empenho de todos e considerou a participação no grupo gratificante. “O trabalho é um bom exemplo da sinergia entre o poder público e a iniciativa privada em busca de um objetivo comum, que é propiciar desenvolvimento econômico para Americana”.

O prefeito Omar Najar agradeceu a iniciativa de todos e ressaltou que o município está aberto para receber novos investimentos.

Após a elaboração do material, o próximo passo do grupo será fazer reuniões presenciais ou por videoconferência para apresentá-lo a agências do Estado fomentadoras de novos negócios.