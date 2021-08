Americana lança programa de tratamento pós-covid19 para recuperados

Em parceria, as secretarias de Esportes e de Saúde lançaram nesta segunda-feira (23), o programa SuperAção com o objetivo de oferecer suporte médico e ajuda na recuperação de pacientes que receberem alta hospitalar de internações no Hospital Municipal.

Conforme avaliação da equipe médica, e em caso de necessidade, o paciente que esteve internado no hospital público será diretamente encaminhado às clínicas de fisioterapia parceiras da Secretaria de Saúde para realizar um trabalho de reabilitação.

Em seguida, o paciente será encaminhado para a Secretaria de Esportes, para trabalhar a parte de recuperação muscular, através de treinamento funcional, e a capacidade cardiorrespiratória do paciente. O programa da Secretaria de Esportes será feito em 12 semanas e o tratamento será elaborado conforme a necessidade de cada paciente. A princípio, são indicadas 20 sessões de fisioterapia, porém o número pode aumentar, dependendo da evolução do paciente. A secretaria municipal irá disponibilizar três espaços públicos esportivos para o programa, o Centro Cívico, o Bosque das Nascentes, no bairro Antonio Zanaga, e a Praça de Esportes do Jardim da Paz.

O prefeito Chico Sardelli lembrou que a saúde tem um conceito mais amplo que o combate às doenças. “Saúde significa o bem-estar completo e por isso idealizamos este programa com o objetivo de promover a plenitude na vida pós-covid. Queremos todos os americanenses em boas condições de saúde e felizes consigo mesmo”, destacou.

“A ideia do programa é a promoção de saúde. Uma das comorbidades mais frequentes é relacionada ao sedentarismo, a ausência do hábito da prática de exercício físico. Sendo assim, podemos dizer que o Programa SuperAção não terá fim e o paciente pode optar também por uma academia particular, um personal trainer, mas o importante é continuar se cuidando”, disse a secretária de Esportes Grasiele Rezende.

“É com muito prazer e orgulho que a Secretaria de Saúde trabalha esse projeto para que o paciente, ao ao ter sua alta, já saia com prescrição e encaminhamento para as clínicas de fisioterapia para que tenha encaminhamento da reabilitação física e motora e para que ele possa ter o retorno às suas funcionalidade na maior plenitude possível”, destacou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.