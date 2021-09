Americana lança campanha de conscientização contra ‘celular + direção’

A Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Utransv e Gama deram início a campanha de conscientização de Trânsito “#Desconecte”

Veículos que foram destruídos em acidentes de trânsito estão sendo expostos em três pontos da cidade com mensagens de concientização aos motoristas quanto ao uso do celular e seus aplicativos de mensagens enquanto dirige.

No mês de Setembro, se tem no calendário a Semana Nacional do Trânsito, em conjunto com o Dia Nacional do Trânsito. Nesse período vem a tona, estatísticas tristes que existem no trânsito.

O número de acidentes envolvendo vítimas fatais é maior do que o número de pessoas que morrem de câncer no país.

A imprudência associada ao consumo de drogas, bebidas alcoólicas, uso de celular na direção, mais o desrespeito às leis de trânsito, tornam o Brasil um dos países com os maiores índices de letalidade por acidentes.

Um levantamento do Ministério da Saúde no ano de 2018, mostra que 1 em cada 5 motoristas admite usar o celular ao volante.

Apesar dos números de acidentes fatais virem diminuindo no decorrer dos anos, os dados ainda preocupam.

A campanha de concientização se estenderá por todo mês de setembro.