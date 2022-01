Americana lança baby Xepa para 7 anos

A Secretaria de Saúde de Americana vai adotar uma nova estratégia de vacinação de crianças contra a Covid-19. A partir desta quinta-feira (27), a chamada xepa da vacina, que são as doses que sobram no frasco, será estendida para crianças com sete anos de idade sem comorbidades.

Para receber as doses por meio da xepa, o responsável deve deixar o nome completo da criança e um telefone para contato em uma das unidades básicas de saúde que estão realizando a vacinação deste grupo: São Vito, Parque das Nações, Antônio Zanaga, Jardim Boer, Cariobinha e Parque da Liberdade. Se houver disponibilidade de dose, a unidade entrará em contato com o morador. Portanto, não se trata de um agendamento, mas sim de um cadastro.

Assim, a vacinação de crianças passa a atender o seguinte público-alvo: 5 a 11 anos com comorbidade; 9 a 11 anos sem comorbidade; e xepa para crianças com 7 e 8 anos de idade sem comorbidade.

Os técnicos da Secretaria de Saúde pedem que, na hora da vacina, apenas uma pessoa acompanhe a criança para evitar aglomerações.