Americana já vacinou 7.117 pessoas contra a Covid

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 21 de janeiro, até esta sexta-feira, 12 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 7.117 pessoas entre profissionais de saúde, moradores de casas de repouso e idosos em geral acima dos 85 anos de idade. Nesta sexta-feira foram vacinadas 824 pessoas, sendo 704 idosos e 120 profissionais de saúde.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, do total de pessoas vacinadas até agora, foram 1.364 idosos com idade acima de 85 anos, 4.825 profissionais de saúde, 558 idosos institucionalizados de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) e 370 funcionários dessas instituições.

Neste sábado haverá um esquema especial para vacinar os profissionais de saúde que foram previamente cadastrados, bem como os que não chegaram a realizar o cadastro e que são considerados elegíveis para receber o imunizante. Somente serão vacinados os profissionais que comprovarem atuar em estabelecimentos de saúde humana do município, mediante a comprovação do vínculo.

As UBS do São Vito e da Vila Gallo estarão abertas das 8h às 16h30 e os profissionais devem comparecer, munidos de CPF e RG, holerite ou carteira de trabalho com dados atualizados, além de um comprovante de residência, bem como do local de trabalho, caso o profissional resida em outro município.

Americana também antecipou a vacinação para idosos com 85 anos ou mais, que estava prevista para começar no dia 15 de fevereiro, mas teve início nesta sexta-feira (12). Para os idosos, a vacinação prossegue de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h em nove unidades básicas de saúde, conforme esquema abaixo:

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade s/n (ao lado do Cemitério Parque Gramado)

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, 55

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, 185

UBS São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320

UBS Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

UBS Praia Azul – Rua Maranhão, 1.213

UBS Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

UBS Cillos – Avenida Cillos, 2.310 (com sistema drive-thru)