Americana já vacinou 6.293 pessoas contra a Covid

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 6.293 pessoas entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e idosos em geral com 90 anos ou mais. Na quinta-feira (11) os técnicos vacinaram 264 pessoas, sendo 44 idosos e 220 profissionais de saúde.

Americana também antecipou a vacinação para idosos com 85 anos ou mais, prevista para começar no dia 15 de fevereiro, mas teve início nesta sexta-feira (12). Neste sábado (13) haverá um esquema especial para vacinação de profissionais de saúde que estão elegíveis para receber o imunizante, e que se cadastraram no sistema da secretaria. As UBS do São Vito e da Vila Gallo estarão abertas das 8h às 16h30.

Os profissionais deverão comparecer às unidades, munidos de CPF e RG, holerite ou carteira de trabalho com dados atualizados, além de um comprovante de residência, bem como do local de trabalho, caso o profissional resida em outro município.

Para os idosos, a vacinação prossegue de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h em nove unidades básicas de saúde, conforme esquema abaixo:

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade s/n (ao lado do Cemitério Parque Gramado)

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, 55

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, 185

UBS São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320

UBS Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

UBS Praia Azul – Rua Maranhão, 1.213

UBS Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

UBS Cillos – Avenida Cillos, 2.310 (com sistema drive-thru)