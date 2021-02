Americana já vacinou 5.470 pessoas contra a Covid

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, Americana já vacinou 5.470 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e idosos em geral com 90 anos ou mais. Na terça-feira (9) os técnicos vacinaram 145 idosos, 37 profissionais de saúde e 33 pacientes acamados, assistidos pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), totalizando 215 indivíduos.

A partir desta quarta-feira (10) as UBSs também passaram a vacinar profissionais de saúde de estabelecimentos públicos e privados, apenas de saúde humana, que estejam com seu conselho de classe ativo e que comprovem vínculo com o local de trabalho.

Para se vacinar, o profissional precisa procurar uma unidade, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h, munido de um documento com foto, além de documentos que comprovem a profissão exercida, o vínculo empregatício e a inscrição no conselho de classe ao qual pertence.

O cadastro, que estava disponível online para os profissionais de saúde, foi encerrado. A vacinação prossegue durante a semana, das 8h30 às 15h, em todas as UBSs e das 8h às 19h, no drive thru em frente à UBS Cillos.