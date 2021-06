Americana já tem variante Gama do novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira (28) que foram confirmados dois casos da variante Gama (antiga variante brasileira P1) do SARS-CoV-2, no município. Trata-se de um homem de 44 anos, morador do bairro Antônio Zanaga que teve o caso confirmado no dia 25 de junho e de outro homem, de 59 anos, morador do bairro Morada do Sol, cuja confirmação do caso ocorreu em 10 de junho. Os moradores não precisaram permanecer internados e já se recuperaram da doença.

A cidade registrou mais 8 mortes nesta segunda-feira.

Os casos estavam sendo analisados pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e foram confirmados pelo GVE – Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica), por meio do Instituto Adolfo Lutz. Essa nova cepa do vírus foi identificada em Manaus (AM) em janeiro de 2021, então conhecida como variante P1. Ela rapidamente se disseminou para todas as regiões do País.

Com a recente reclassificação das variantes do novo coronavírus pela OMS (Organização Mundial da Saúde) esta nova cepa passou a ser denominada variante Gama. As outras variantes são Alfa (B.1.1.7), do Reino Unido; Beta (B.1.351), da África do Sul e a Delta (B.1.617.2), da Índia.

Ambos os moradores foram acompanhados pela Vigilância Epidemiológica e permaneceram em isolamento restrito durante todo o período de transmissão. O isolamento foi para evitar novas contaminações a partir desta cepa. A Vigilância também não identificou casos suspeitos de Covid-19 nas imediações das residências desses dois moradores. Apenas o morador do bairro Morada do Sol havia recebido a primeira dose da vacina, no dia 17 de maio.

A Vigilância também informou que eles não tinham viajado e nem mantido contato com pessoas que tivessem viajado recentemente. O setor também informou que não há nenhum outro caso de análise sobre o sequenciamento genômico do novo coronavírus em andamento no município.