Americana já chegou a perder doses da vacina da Covid-19

A prefeitura de Americana informou, através da assessoria de imprensa, que o município já chegou a perder doses de vacinas contra o coronavírus.

Acontece que cada frasco do imunizante é o suficiente para preparar de 8 a 10 doses e que, dependendo do ponto de vacinação e da demanda do local, pode ser que sobre alguma dose, uma vez que o imunizante não pode ser armazenado com o frasco aberto.

A prefeitura garantiu que todas as medidas necessárias para que não ocorra esse tipo de perda já estão sendo praticadas.

Leia a nota da assessoria:

As equipes têm feito o máximo para otimizar o uso após os frascos serem abertos, sendo que a estratégia adotada tem sido a de remanejar frascos entre os pontos de vacinação, a fim de transferir as doses do imunizante para locais de maior fluxo de pessoas a serem vacinadas.



No entanto, mesmo vacinando somente o público contemplado, algumas perdas são inevitáveis.

Nesta segunda-feira, a secretaria de saúde do município deve divulgar o balanço da vacinação, inclusive com o número de doses “perdidas”.