No último sábado (15), Americana aplicou 186 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 147 da primeira dose e 39 da segunda. A primeira dose foi aplicada em 87 profissionais de saúde e 60 pacientes com comorbidades; a segunda, em 39 profissionais de saúde. No momento, o total de doses aplicadas está em 80.305, com 52.697 da primeira dose e 27.608 da segunda.