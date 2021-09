Americana já aplicou mais de 300 mil doses da vacina contra a Covid19

Americana aplicou, nesta sexta-feira (17), 3.712 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 544 pessoas com a primeira dose, 3.062 com a segunda dose e 106 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose 362 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, quatro gestantes e 178 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 231 pessoas portadoras de comorbidade, 58 idosos, dois profissionais de saúde, quatro profissionais da Educação, seis gestantes, cinco portadores de deficiência permanente, um motorista, um transplantado e 2.754 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 106 idosos com 85 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 308.766, sendo 187.062 da primeira dose, 114.655 da segunda, 6.067 de dose única e 982 da terceira dose.

Neste sábado (18), a vacinação ocorrerá apenas com a segunda dose.

O agendamento deve ser feito pelos sites: americana.sp.gov.br ou saudeamericana.com.br