Americana já aplicou 55.537 doses da vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana já aplicou, até o momento, 55.537 doses da vacina contra a Covid-19. São 35.552 unidades da primeira dose e 19.985 da segunda.

Nesta quinta-feira, dia 22 de abril, foram aplicadas 1.151 doses, sendo 438 da primeira e 713 da segunda.

Com a primeira dose, foram vacinados 408 pessoas com 65 anos ou mais, quatro idosos acamados e 26 profissionais de saúde. Com a segunda dose, a imunização contemplou 674 idosos com 69 anos ou mais, dois idosos acamados e 37 profissionais de saúde.