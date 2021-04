Americana já aplicou 51.157 doses de vacina contra a Covid-19

Com a vacinação realizada nesta segunda-feira, 19 de abril, Americana atingiu o número de 51.157 doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19, com 32.632 da primeira dose e 18.525 da segunda etapa.

Nesta segunda, foram vacinados com a primeira dose 41 profissionais de saúde e 22 pessoas com 67 anos ou mais. Já a segunda dose foi aplicada em 21 profissionais de saúde e 710 idosos com 69 anos ou mais.

Na última sexta-feira, Americana aplicou 1.334 doses da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 16 de abril, sendo 109 da primeira dose e 1.225 da segunda.