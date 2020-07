Americana intensifica vacinação contra o sarampo

A Vigilância Epidemiológica de Americana iniciou nesta segunda-feira (20) uma intensificação da vacinação contra o sarampo, com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças a partir de seis meses de idade até adultos com 29 anos, que ainda não tenham recebido a imunização. Também vai ocorrer simultaneamente uma campanha indiscriminada para pessoas de 30 a 49 anos, que devem receber uma dose de reforço da vacina.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até o dia 31 de agosto, doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. A campanha está ocorrendo em todo o Estado de São Paulo.

Os bebês com seis meses ou mais devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é recomendada devido a circulação do vírus no território. O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo no calendário. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus no passado, possuindo imunidade por toda a vida. Portanto, não há recomendação para este público na diretriz do Ministério da Saúde.

A vacina é contraindicada para bebês com menos de seis meses, bem como para pessoas imunodeprimidas e gestantes. As pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada devem procurar uma unidade de saúde, com a carteira vacinal em mãos, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de atualização.