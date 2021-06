Americana intensifica fiscalização; 14 estabelecimentos orientados/autuados

Após o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), determinar intensificação na fiscalização de estabelecimentos em função da pandemia, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária orientaram e autuaram pelo menos 14 estabelecimentos na noite desta sexta-feira e início da madrugada de sábado.

Veja os estabelecimentos que necessitaram de ações do poder público por desrespeitarem as regras do Plano SP de contenção da disseminação do coronavírus.

Rua Paschoal Gobbo, 10 São Vito

Butecaria Ponto 10

Situação: Proprietário iria fazer som ao vivo, porém foi orientado a não prosseguir com o evento.

Av. Paschoal Ardito, São Manoel

Bar do Pezão

Situação: Autuado por exceder o limite de 40% e não manter o espaçamento entre as mesas como determina o decreto

Avenida Paschoal Ardito, 1568 Belvedere

Bar e restaurante Changrilá

Situação: Proprietário iria fazer som pelo local, foi orientado a não prosseguir com o evento

Avenida Cecília Meirelles, 390 Zanaga

Bar da Lú

Situação: Proprietário foi autuado, alvará de funcionamento vencido

Rua Maranhão, 771 Praia azul

Tabacaria Noronha

Situação: Local com excesso de pessoas, Autuação

Rua Maranhão, 2714 Praia azul

Avenida Lounge Bar

Situação: Bar com quantidade de pessoas regular, porém sem alvará. Notificado e deverá regularizar alvará

Rua das Rosas, 284 Cidade Jardim

Seo Tchay

Situação: local com aglomeração, autuado

Rua das Rosas, 307 Cidade Jardim

Kioske Floriano

Situação: local com quantidade de pessoas regular, notificado e orientado quanto ao horário

Rua das Rosas, 590 Cidade Jardim

Bar do Tobias

Situação: local com aglomeração, crianças no local, autuado e orientado

Rua dos Cravos, 418 Cidade Jardim

Mr. Pub Petiscaria

Situação: proprietário ao perceber as vtrs fechou o local e não atendeu a equipe. Será autuado e posteriormente lacrado

Rua dos Cravos, 359 Cidade Jardim

Dino Lanches

Situação : somente orientação

Rua das Rosas, 774 Cidade Jardim

Luiz Lanches

Situação: somente orientação

Rua das Azaléias, 599 Cidade Jardim

Vera Lanches

Situação: somente orientação

Avenida Brasil, 2214 Res. Nardini

Park Avenida Conveniência

Situação: Autuado. local com aglomeração de pessoas sem mascara, descumprindo o horário de funcionamento.