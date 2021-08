Americana Inteligente vence concurso nacional OnDoc

O Projeto Americana Inteligente, sistema de tramitação digital de documentos, implantado pela Prefeitura de Americana, conquistou a categoria Inovação no concurso OnDoc, com a implantação da Isenção de IPTU digital. Dos mais de cem projetos inscritos, Americana foi classificada entre as quatro melhores cidades do Brasil.

“Inscrevemos o Projeto Americana Inteligente num concurso nacional realizado entre os mais de 200 municípios que utilizam a plataforma 1Doc. Ganhamos na categoria Inovação. Dos mais de 100 projetos inscritos ficamos entre as quatro melhores cidades do Brasil. Parabéns a todos os envolvidos no projeto, ao prefeito Chico Sardelli que nos apoia e incentiva e a todos os servidores que fizeram isso acontecer. O projeto também contribuiu na redução propagação da Covid-19, uma vez que evitou que houvesse aglomeração de pessoas, que antes eram atendidas presencialmente. Além de agilizar a tramitação interna, o projeto também salva vidas”, disse o diretor da Unidade de Serviços Gerais e responsável pela coordenação do projeto, Eduardo César Samogin Spilla.

O Americana Inteligente (1Doc), atingiu esta semana a marca de 1 milhão de documentos digitais, gerando uma economia de mais de 25 milhões de impressões e 2,5 milhões de reais em papel.

“O sistema possibilitou que este ano os pedidos de isenção de IPTU fossem feitos totalmente digital, surpreendendo com os resultados alcançados, uma vez que o prazo se encerrou em 11 de junho e na metade do mês de julho, todos os pedidos já haviam sido analisados. Agora somos premiados com essa conquista, coroando todo o trabalho implantado”, segundo o secretário de Administração, Fábio Beretta Rossi.

O projeto completou no mês de agosto, um ano e cinco meses de implantação e foi criado visando melhorar os fluxos internos, eliminar a tramitação de processos em papel, gerar economia com insumos e custos com espaço físico para armazenamento.

Americana foi a primeira cidade do Brasil a fazer a implantação totalmente remota, devido ao início da pandemia. Quando atendimento deixou de ser feito presencialmente, a prefeitura manteve os serviços de atendimento à população por meio digital.

Americana foi a segunda cidade do Brasil a adotar as credenciais de estacionamento digitais. Os cartões de deficiente e de idosos, passaram a ser emitidos digitalmente e com QR Code de validação. Foi também, a primeira cidade do Brasil a promover a integração digital do sistema de protocolo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura.

No dia 1º de julho, o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) também adotou o Americana Inteligente para protocolados no 1Doc.

A implantação do Americana Inteligente possibilitou que todos os processos administrativos, gerados internamente ou por demanda externa, da população, deixassem de ser gerados em papel e fossem digitais. O Projeto é um sistema integrado e padronizado em uma plataforma digital para comunicação interna e externa, tramitação de protocolos de maneira eletrônica (sem papel) e aprovação de projetos e alvarás totalmente digital, que permite acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebooks, em qualquer hora e lugar.

Americana será premiada com um troféu.