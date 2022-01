Americana inicia vacinaçãoda Covid nas UBSs

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, iniciou nesta segunda-feira (3) o novo esquema de vacinação contra a Covid-19, com a vacina oferecida diretamente na rede básica de saúde, sem agendamento. O horário da vacinação é das 8h30 às 14h e estão sendo oferecidos os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac, para a primeira e a segunda doses, além da aplicação da dose de reforço.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que ao se aproximar das 14h e não haver um contingente que justifique abrir um novo frasco, os técnicos da UBS não irão fazê-lo, evitando com isso perda de doses da vacina. Nesse caso, o morador deverá retornar à unidade no dia seguinte para receber o imunizante. Da mesma forma, se houver um fluxo grande de pessoas próximo ao encerramento, a equipe da unidade irá interromper o fornecimento de senhas, para que a vacinação possa ser concluída até o horário programado.

Nesta segunda-feira (3) foram vacinadas 1.631 pessoas, sendo uma com dose única, 40 com primeira dose, 154 com a segunda dose e 1.436 com a dose de reforço.