Americana inicia vacinação em crianças sem comorbidades

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta sexta-feira (21), 13.680 doses da vacina Coronovac, que serão utilizadas na vacinação contra a Covid-19 em crianças. A partir das 14 horas deste sábado (22) será aberto o agendamento para vacinação de crianças, e a novidade é que nesta etapa também serão contempladas as que têm entre 9 e 11 anos sem comorbidade.

Outra novidade é que as crianças de 6 a 11 anos podem receber também agora a vacina Coronavac, cujo uso foi autorizado nesta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O agendamento estará aberto nos sites www.saudeamericana.com.br ou www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.

A atual estratégia de vacinação incluirá, ainda, as crianças de 8 anos no cadastro para a xepa, desde que não tenha de 9, 10 e 11 na lista, pois estes terão prioridade no chamado.

O protocolo do Governo Estadual estabelece que crianças de 5 a 5 anos, 11 meses e 29 dias tomarão somente a Pfizer pediátrica; crianças de 6 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, a Pfizer pediátrica ou a Coronavac; 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, a Pfizer normal ou a Coronavac. As crianças e adolescentes imunossuprimidos só podem receber a Pfizer, pediátrica ou normal.