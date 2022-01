Americana inicia Programa Municipal de Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana inicia, nesta sexta-feira (7), a divulgação de materiais sobre temas ambientais de relevância visando a conscientização e a preservação. Conforme cronograma de trabalho da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento da SMA para 2022, serão divulgados mensalmente textos educativos para a conscientização da população e comunidade escolar, que fazem do projeto: “Pensar e Agir”.

“O projeto tem o objetivo de levar o indivíduo a refletir e a adotar atitudes sustentáveis. Com pequenas mudanças de hábitos poderemos contribuir para a melhora da qualidade ambiental de nossa cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O primeiro tema a ser abordado será “Arborização Urbana – Plante e Cuide de uma Árvore”.

Arborização Urbana

Dentro de um espaço urbano, onde a qualidade do ar está interligada as atividades humanas, é de extrema importância para o bem-estar da população e também para o meio ambiente a presença de árvores e áreas verdes. Dessa forma, quando falamos sobre a disposição das árvores pela cidade nos referimos ao termo “Arborização Urbana”.

O termo que remete ao ato de plantar árvores em áreas urbanas, não se limita a apenas plantar uma árvore em qualquer espaço esperando que aquilo melhore o ambiente, mas abrange também todo um planejamento. Pensando na qualidade do ar, temperatura e qualidade do solo do espaço urbano, é necessário considerar o planejamento prévio de plantio, atentar-se as regras para a manutenção das mudas.

Levando em consideração os critérios importantes para o planejamento do plantio, é desenvolvido o conceito de espaço árvore, que é um espaço destinado nas calçadas, sem compactação, destinado exclusivamente para a árvore, que promove o crescimento adequado da muda plantada, proporcionando todos seus benefícios. Alguns dos critérios para implantação do espaço árvore incluem: a largura da rua e da calçada, o porte da árvore quando adulta e o sistema de drenagem urbana.

Ruas mais arborizadas, proporciona conforto térmico, podendo diminuir a temperatura em até 3°C comparado as áreas não arborizadas. Além disso, outros benefícios podem ser observados, como a melhora na qualidade da água, controle do escoamento das águas e as enchentes, redução dos níveis de barulho, oferecimento de abrigo para animais e aves, e melhora na atratividade das cidades, dando além do conforto térmico o acústico.

Sabendo da importância das árvores para o ambiente urbano, ao deparar-se com situações de depredação de mudas plantadas e arvores, seja um parceiro da fiscalização, acione o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) através do 153 para realizar denúncias, ajudando a proteger nossas árvores, pois arvore é vida. A Prefeitura de Americana disponibiliza, gratuitamente, por habitante através do Viveiro Municipal, mudas para plantio.

Para saber mais informações sobre a arborização e instruções para o plantio, consulte o Manual de Arborização Urbana disponível em:

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=137&a=secretaria_9.

