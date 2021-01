Americana inicia mutirão de limpeza na segunda-feira

A Prefeitura de Americana, por meio das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e de Meio Ambiente, em parceria com a empresa MB Engenharia, iniciará na segunda-feira (18) os trabalhos para reforçar a limpeza da cidade. Os serviços serão intensificados num período de 100 dias, com a execução de podas, capinação, limpeza, retirada de entulho nas vias, praças e áreas públicas. A ação conjunta entre as Pastas ocorre sob orientação do prefeito, Chico Sardelli, que pediu ações focadas, sobretudo nesse período de grandes chuvas, para que a cidade siga com a zeladoria em dia.

“Pedi aos secretários uma atenção especial à limpeza da cidade. Essa tem de ser uma obrigação constante, mas nesse período de muitas chuvas há uma demanda maior ainda por corte de mato e retirada de lixo. Então vamos partir para uma ação conjunta com um esforço extra das Pastas”, disse Chico.

O trabalho vai começar pelas Avenidas Abdo Najar e Bandeirantes, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves. “Será uma força-tarefa para atender as demandas da cidade, tendo em vista o volume de galhos, mato, entulho e lama que foram arrastados pela correnteza das águas de chuvas. Serão retirados também os materiais inservíveis descartados irregularmente nas praças e áreas públicas”, explicou.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da ação para que as demandas possam ser atendidas. “Esta ação visa uma limpeza geral dos diversos pontos que estão necessitando de atenção em todos os bairros. Ao mesmo tempo, cuidamos do bem-estar da população e prevenimos a proliferação de animais peçonhentos, mosquitos da dengue, evitando doenças”, disse.