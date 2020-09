Americana inicia campanha mais incerta em 12 anos

Começa este domingo a campanha eleitoral que escolher quem será o próximo prefeito de Americana. Depois de três ciclos de seis anos causados por cassações e afastamento por motivo de saúde, o eleitor vai para as urnas escolher que vai governar pelos próximos quatro ou oito anos- afinal a cidade sempre reelegeu quando teve o comandante na disputa.

MULHERES E REELEIÇÃO– Americana terá número recorde de candidatas na campanha deste ano. Apenas três das nove campanhas não terão mulher no cargo de prefeita ou vice. Quanto à reeleição, a cidade terá pela 3a vez no século uma campanha sem candidato à reeleição. Em 2008, o novato Diego De Nadai venceu a disputa mais acirrada e em 2014 Omar Najar venceu com a maior votação da história da cidade.