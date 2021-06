Americana. Homem baleado neste começo de noite

Um homem foi baleado com vários tiros no início da noite desta quinta-feira em Americana. O caso, tratado como “Vítima de Disparo de Arma de Fogo”, aconteceu na rua Vênus, região do jardim Alvorada, por volta das 19:15. Os bombeiros foram ao local com uma Viatura de Resgate do Corpo de Bombeiros e três militares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência em que uma vítima teve vários disparos de arma de fogo disparados contra ele dentro de casa. Ao chegar no local viatura de Resgate se deparou com J.B.C., 56, com vários ferimentos pelo corpo, constatada parada cardiorrespiratória. Iniciado os procedimentos e transporte ao Hospital Municipal de Americana.