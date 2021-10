Americana ganha espaço Pet Legal

Projetado para ser um parque urbano em linha contemporânea, que reduz o impacto ambiental, foi criado em Americana o primeiro Espaço “Pet Legal“, na Praça José Frezzarin, bairro Jardim São José. Com 711 metros quadrados, a área contempla equipamentos para o lazer dos animais, com uso democrático aos tutores dos animais, acessibilidade para pessoas com deficiência e execução de parceria público-privado.

Segundo o secretário de Planejamento da Prefeitura de Americana, Ângelo Sérgio Marton, o projeto foi desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento Físico-Urbanístico (UDFU) e contempla equipamentos como túneis, rampas, escadas, plataformas, bebedouro, iluminação em Led, ilhas de interação com bancos individuais e coletivos, piso drenante, lixeiras, duas entradas para a adaptação dos animais, suportes, entre outros.

A arquiteta Vanessa M. Oliveira, autora do projeto arquitetônico, explicou a criação do Espaço “Pet Legal” da Praça José Frezzarin. “O projeto foi pensado para ser uma área de lazer aos animais, onde possam brincar, correr, interagir, num espaço que proporciona o enriquecimento ambiental. É a criação de um parque urbano em linha contemporânea, com proposta de redução do impacto ambiental através dos materiais empregados. Também foi pensado nos tutores dos animais e criadas ilhas de interação, com bancos e acessibilidade para a pessoa com deficiência”, disse a arquiteta.

Para a segurança dos animais, foi criada uma área com dois portões para a adaptação dos pets. “A entrada será composta por dois portões, para que os animais possam interagir antes de acessar o espaço, evitando estresse e estranhamento entre eles e para segurança, evitando fugas. Também teremos um totem com bebedouro, torneira multiuso e suporte com saquinhos para o recolhimento das fezes dos animais”, explica Vanessa.

O Programa “Pet Legal” faz parte das ações da Secretaria de Meio Ambiente. “Será o primeiro implantado na cidade, mas o prefeito Chico Sardelli pretende fazer em outras praças também, visando o bem-estar e qualidade de vida dos animais”, disse o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

O Espaço “Pet Legal” será executado pelo Supermercados São Vicente, que também está reformando a praça e implantando melhorias no estacionamento. A inauguração dos novos espaços será na sexta-feira (8).