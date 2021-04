Americana ganha 1ª loja Cacau Show formato container

Americana ganhou, na última sexta-feira, sua primeira edição da loja de chocolates Cacau Show no formato container. E unidade fica no Supermercado São Vicente, no bairro São Vito.

A proposta é fornecer, além dos famosos chocolates da marca, um lounge com mesas e cadeiras onde o cliente poderá desfrutar de cafés e doces exclusivos da franquia.

A previsão para inauguração da loja, que ficará em frente a entrada do supermercado, é para o início do mês de junho, momento em que grande parte da população já estará vacinada e em supostas fases melhores do plano São Paulo.

Toda implantação e consolidação do novo empreendimento foi acompanhada e incentivada, desde sua incubação, pela secretaria de desenvolvimento econômico da prefeitura municipal de Americana.