Americana. Futebol amador ainda sem data pra voltar

O futebol amador em forma de campeonato ainda não tem data de retorno em Americana. Segundo o coordenador da secretaria de Esportes Luiz Feitoza, “no momento o que temos que fazer é seguir o decreto do Governo do Estado, que impossibilita a volta das atividades”.

Não existem campos de futebol, campos de areia ou de society abertos no momento. Apenas estão liberados pelo município o Centro Cívico e o Jardim Botânico para caminhadas e as quadras de tênis, que são atividades individuais.

“Como responsável pelos campos da cidade aponto ainda que temos também um sério problema com o afastamento de alguns funcionários e profissionais do esporte, que fazem parte do grupo de risco”, disse.

Feitosa reitera que não vê a hora de tudo normalizar, “pois sou frequentador do futebol amador, mas acho que no momento ainda é cedo para voltar a normalidade, pois precisamos também zelar por nossa saúde e a de quem amamos”.