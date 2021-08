Americana firma contrato de R$1 milhão com Apae para atender estudantes

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta sexta-feira (6) a contratação da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana para a prestação de serviços de atendimento especializado junto à Secretaria de Educação do município. O contrato tem duração prevista de 12 meses com possibilidade de prorrogação e tem valor estimado de R$ 1.144.511,52. Aproximadamente 200 estudantes serão beneficiados pela parceria.

Conforme previsão contratual contratual, a APAE prestará serviços de atendimentos clínicos (neurologia, psiquiatria, clínica geral e pediatria), terapêuticos especializados (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, psicologia, assistência social) e avaliação multidisciplinar (assistência social, psicologia, psicopedagogia, neurologia), além de atendimentos complementares e essenciais às atividades pedagógicas para a inclusão dos alunos com deficiência nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

O prefeito Chico Sardelli destacou o importante papel da instituição para o município. “Eu sempre fui um defensor da Apae e das instituições, pois têm papel fundamental de apoio ao trabalho do poder público. Fico muito feliz por concretizarmos esta parceria que, com certeza, só fará bem à nossa educação”, disse.

O secretário de Educação destacou a importância da instituição para o desenvolvimento pleno das potencialidades dos alunos com deficiência. “A construção da Educação Inclusiva e Social é um processo que deve considerar a participação e envolvimento de todos. Por meio dos Planos Individualizados para o aluno com deficiência, é possível planejar os diversos elementos que constituem a rotina escolar e possibilitar a sua permanência e adaptação. No entanto, para que haja o desenvolvimento das potencialidades deste aluno, é essencial que ele tenha acesso a atendimentos clínicos e terapêuticos, com profissionais especializados e experientes.”, disse.