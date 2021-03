Americana finaliza cadastro para adesão ao programa Casa Verde e Amarela

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, finalizou, na última sexta-feira (26), o cadastro para a adesão do Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa promove o financiamento habitacional para famílias de baixa renda ou com renda máxima de até R$ 7 mil, com subsídios de até R$ 140 mil.

Lançado em agosto de 2020 em substituição ao Programa Minha Casa, Minha Vida, o Programa Casa Verde e Amarela prevê financiamento habitacional até 2024, com a redução na taxa de juros do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Além do financiamento habitacional, também faz parte do Programa Casa Verde e Amarela o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria de Habitacional. A Regularização contempla famílias de baixa renda que vivem em núcleos urbanos informais, considerados de interesse social, e a Melhoria ajudará famílias com renda mensal de até R$ 2 mil para reformar ou ampliar o imóvel, com subsídios de até R$ 23 mil.

O prefeito Chico Sardelli se mostrou otimista com a adesão ao programa federal. “Os municípios individualmente não dispõem de recursos públicos suficientes para oferecer habitação de qualidade conforme a demanda da população e por isso é tão importante essa parceria com as esferas de governo estadual e federal.”

Para o secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, a adesão ao programa vai viabilizar projetos para atender a demanda do município, diminuindo o déficit habitacional e regularizando áreas de interesse social. “É uma ação que inclui o município no programa para que possamos desenvolver projetos e incentivos em nossa cidade, além de regularizar áreas de interesse social e melhorar os imóveis para as famílias”.