Americana fica em 36o em ranking de competitividade

O CLP (Centro de Liderança Pública) se reúne com o secretário da unidade de desenvolvimento econômico de Americana (SP), Rafael Coelho, nesta sexta-feira, 19/02, às 10h30, por meio de videoconferência, para apresentar o diagnóstico completo da cidade a partir dos resultados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2020. Os dados serão apresentados pelo coordenador de Competitividade do CLP, Lucas Cepeda.

Os municípios paulistas se destacaram de forma positiva na primeira edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, que analisa a capacidade competitiva das 405 cidades com mais de 80 mil habitantes do País. O estado conta com seis cidades entre os dez primeiros colocados: Barueri (1º), São Caetano (2º), São Paulo (3º), Santos (7º), Campinas (8º) e Indaiatuba (9º).

Todos os municípios foram avaliados a partir de 55 indicadores, distribuídos em 12 pilares temáticos e 3 dimensões consideradas fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos municípios brasileiros. Os pilares são: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

Americana ocupa a 36ª colocação geral. Já o município de Barueri (SP) se destaca como o mais competitivo do país. Isso se deve ao seu destaque na dimensão econômica (2ª colocação) em conjunto com posições medianas nas dimensões institucional e social (36ª e 23ª colocação, respectivamente). O segundo colocado, São Caetano do Sul (SP), se destaca como o melhor município na dimensão sociedade e pela excelente colocação na dimensão econômica (7ª colocação), apesar do desempenho desfavorável na dimensão institucional (89ª colocação).

Para conferir todas as informações sobre as cidades de São Paulo no Ranking de Competitividade dos Municípios, acesse: h ttp://www.rankingdecompetitividade.org.br/.

Sobre o Ranking de Competitividade dos Municípios

O Ranking de Competitividades dos Municípios é realizado pela primeira vez pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a Gove Digital.

